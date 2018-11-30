شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توجه ضربة موجعة لبريطانيا وتفشل أقوى مخططاتها في اليمن بهذا التهديد (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن قرار الأمم المتحدة الداعي لوقف اطلاق النار واستئناف تسليم المساعدات الانسانية في اليمن تعثر بسبب ضغوط من الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في مجلس الأمن بعد حملة لضغط من السعودية والإمارات العربية المتحدة.ودعا القرار الذي صاغته بريطانيا إلى وقف القتال في مدينة وميناء الحديدة، وهي نقطة الدخول الرئيسية للإمدادات، وضمانات من الأطراف المتحاربة بأن الغذاء والأدوية يمكن تسليمها بأمان.وعارض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشدة القرار عندما زار وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الرياض في 12 نوفمبر/تشرين الثاني.



ضغطت المملكة المتحدة قُدمًا، فحددت وقف إطلاق النار المقترح في الحديدة وتجنبت أي انتقاد مباشر للتحالف الذي تقوده السعودية في النص، والذي تم تعميمه بعد أسبوع. وحسب صحيفة الغارديان، اعتقد الدبلوماسيون البريطانيون أنهم حصلوا على دعم الولايات المتحدة.





وكان وزير الخارجية، مايك بومبيو، ووزير الدفاع، جيمس ماتيس، قد أطلقوا نداء لوقف إطلاق النار في نهاية أكتوبر.لكن دفع بريطانيا في الأسبوع الماضي إلى اتخاذ القرار بسرعة، واجه معارضة بقيادة البعثة الأمريكية.

جادلت الولايات المتحدة والصين وكازاخستان وإثيوبيا بأن القرار يجب أن يتأخر حتى بدء محادثات السلام المخطط لها بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في ستوكهولم، والتي يأمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص ، مارتن غريفيث، أن تبدأ في وقت ما بين 3 و 13 ديسمبر.قالت البعثة الأمريكية لأعضاء المجلس الآخرين في رسالة نقلتها وكالة فرانس برس: “إننا نتطلع إلى تقديم المزيد من التعليقات الجوهرية للمشروع بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات حول نتائج المشاورات المقبلة”.ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن هولندا هي الوحيدة التي أيدت بشكل نشط الموافقة السريعة على القرار. وكانت فرنسا وروسيا والسويد من بين أعضاء المجلس المتبقين الذين لم يعبروا عن رأيهم.

وكان الدبلوماسيون البريطانيون قد جادلوا بأن خطر المجاعة كان كارثيا بحيث لا يترك مجالاً للتأخير، وقد فوجئوا بنقص الدعم.وقال دبلوماسيون مطلعون على المفاوضات إن السعودية والإمارات العربية المتحدة ضغطتا بشكل مكثف على أعضاء المجلس خلال الأسبوع الماضي ، مهددين أن المحادثات في ستوكهولم لن تتم إذا تم تمرير القرار.وقال أحد الدبلوماسيين: “السعوديون ابتزوا عددًا من البعثات بالقول إن من المحتمل أن الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية لن تظهر في ستوكهولم إذا حدث ذلك”.

وأضاف: “السبب في معارضة السعوديين والإماراتيين لهذا القرار هو أنهم لا يريدون أن يحد مجلس الأمن من قدرتهم على العمل العسكري. يعتقدون أنهم يستطيعون إنهاء الحوثيين “.فشلت محاولة بريطانية سابقة لإقرار قرار وقف إطلاق النار في اليمن في ظروف مماثلة في أواخر عام 2016 بعد أن أقنع وزير الخارجية المنتهية ولايته جون كيري نظيره البريطاني بوريس جونسون بإسقاط المبادرة على أساس أنها ستتدخل في مبادرة السلام.