شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مليون دولار تمويل من التجارة الدولية وإشراف من البنك المركزي (تفاصيل الإتفاقية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت يوم أمس جلسات مباحثات بين البنك المركزي اليمني والمؤسسة الدولية للتمويل IFC التابعة للبنك الدولي لمناقشة اليات البدء بتنفيذ برنامج تمويل التجارة الممول من عدد من الدول المانحة بمبلغ خمسمائة مليون دولار بحسب قرار الرباعية في اجتماعها الاخير والذى سوف تكون الدفعة الاولى 200 مليون دولار ينفذ من قبل المؤسسة وتحت اشراف ورقابة البنك المركزي اليمني بهدف إعطاء التجار اليمنين خيار اخر لتمويل التجارة بالإضافة الى ما يقدمه البنك المركزي من تغطية للاعتمادات من الوديعة السعودية.

تراس الجانب اليمني الدكتور محمد منصور زمام محافظ البنك المركزي اليمني بحضور السفير عبد الله عبد الكريم الدعيس سفير اليمن لدى لبنان وكذلك مشاركة رؤساء ومدراء عموم ومدراء مساعدين عشرة بنوك يمنية: البنك التجاري اليمني، البنك الاهلي اليمني،كاك بنك، بنك اليمن الدولى، بنك اليمن والكويت بنك الكريمي، البنك اليمني للإنشاء والتعمير ، بنك سباء الاسلامي،بنك البحرين الشامل.

وقد استقبل السيد سعد صبرة الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية IFC لليمن ولبنان والعراق لوفد البنك المركزي والبنوك اليمنية بمقر المؤسسة بمدينة بيروت وتم الاتفاق على الخطوات التالية:

1- العمل على بدء العمل فى البرنامج من شهر فبراير 2019.

2- قيام مؤسسة التمويل الدولية بإجراء مراجعة للبنوك التجارية لتأهيلها فى الدخول فى البرنامج من خلال مراجعة كافة اجراءات البنوك وخاصة اليات تطبيق متطلبات الامتثال وكذلك الحكومة فى مجالس الادارات والادوات التنفيذية.

3- يقوم البنك المركزي بتسهيل اجراءات توقيع الاتفاقيات مع الدول المانحة فيما يخص التمويل.

4- تعمل المؤسسة على تقليل الرسوم التى سوف تأخذ من البنوك او التجار بهدف تقليل التكاليف والتى بدورها تصل بالمواد الاساسية بأسعار منافسة

5- يعمل البنك المركزي والمؤسسة على حشد التمويل لكامل البرنامج خمسمائة مليون دولار والنظر لتجديده لمدة اطول بتمويلات اخرى.

ومما تجدر به الاشارة بأن الاجتماع القادم للدول المانحة للبرنامج ومساعدة البنك المركزي سوف تعقد اجتماعاتها بالعاصمة السعودية الرياض بحضور البنك المركزي اليمني ومن الموضوعات اقرار تمويل برنامج التجارة وكذلك اقرار مشروع تحديث البنك المركزي اليمني من خلال الاطلاع على تقرير صندوق النقد الدولي التشخيصي.

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