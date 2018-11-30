كيف تستفيد حضرموت من تسليم التحالف الشريط الساحلي لها؟ "تقرير"

لطالما كانت حضرموت فريسة سائغة للمهربين، وذوي النوايا الخبيثة في نهب ثرواتها البحرية بشهادة القدامى المعاصرين.

ويؤكد المعاصرون القدامى 'لليمن العربي ' أنه كان في الماضي - البعيد والقريب أيضا - تأتي حاويات كبيرة قادمة من الدول الإسيوية لتنظيف سواحل حضرموت من ثرواته بمختلف أنواعها بدء من الأسماك الصغيرة قبل الكبيرة، وحتى الشعاب المرجانية والمراعي البحرية، نظرا لكونه صيدا جائرا تم إبرام صكوكه في الزوايا المظلمة بالتواطئ مع النظام السابق.

وليس هذا وحسب، حيث عانى ساحل حضرموت - وحي المكلا القديمة تحديدا - لسنوات طويلة من مخلفات السفن التي تغرق في البحر وعلى متنها مواد نفطية ضارة على اليابسة فكيف بالمائية التي يعيش تحت مياهها المصدر التمويني الأول لغذاء حضرموت.

ففي العام 2011 غرقت سفينة عملاقة في ساحل المكلا القديمة تسببت في نشر الذعر للمواطنين وإقلال السكينة، وتلوث البحر لسنوات إضافة إلى انبعاث روائحة كريه.

ويؤمن أبناء حضرموت أن تسليم مهام خفر السواحل لقوات خفر السواحل اليمينة بحضرموت، والذي جاٱ بحضور نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي وسفير الولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر وسفير المملكة العربية السعودية محمد ال جابر سيسهم في إنهاء هذه المهزلة التي عانت منها حضرموت لفترة ليست بالقلية.

وتجدر الإشارة إلى أن إنه تم تدريب وتأهيل 500 من منتسبي قوات مصلحة خفر السواحل من أبناء محافظة حضرموت، وأن الخريجين تلقوا دورات تدريبية في عمليات صعود وتفتيش السفن المشتبه بها ومكافحة جرائم القرصنة البحرية من قبل التحالف العربي، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن خفر السواحل اليمنية عضو مشارك في تحالف القوات البحرية الدولية المشتركة.

وأكد ممثل القوات البحرية في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء صالح الغامدي، يوم أمس، أنه تم تسليم قوات خفر السواحل اليمنية 37 زورقًا مجهزة بالأسلحة وأجهزة الاتصالات والرادارات المطورة، لحراسة سواحل محافظة حضرموت الممتدة على طول 350 كم والتي يوجد فيها سبعة موانئ رئيسية إضافة إلى عشرات المرافئ الصغيرة.

وأوضح أن قطاع خفر السواحل في البحر العربي، يضم أربع محافظات هي حضرموت والمهرة وشبوه وسقطرى، ويقع مركز قيادة القطاع في مدينة المكلا، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية والإمارات على أن ينشأ القطاع على مراحل متتالية حيث دشنت المرحلة الأولى في أغسطس الماضي بمحافظة المهرة وتلتها محافظة حضرموت حتى استكمال كامل المشروع.