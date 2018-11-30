حقوقيون: تقرير مجلس حقوق الانسان تجاهل جرائم مليشيا الحوثي وإيران في اليمن

قال أنيس منسي، المدير التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان في عدن، إن تقرير الخبراء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الأزمة اليمنية تجاهل جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية، والدور الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أيد مؤخراً تمديد فترة التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان باليمن، كما اعتمد التقرير الذي أعدته لجنة الخبراء على مغالطات وتقارير مفبركة أعدتها جهات معروفة بدعم من دول وجماعات تدعم التطرف والإرهاب في المنطقة.

وأكد الخبير منيسي في جلسة بتمنتدى باريس للسلام والتنمية اليوم الجمعة إن جميع الأرقام الواردة في تقرير الخبراء "مغلوطة"، متهماً الخبراء بعدم الدقة في نقل الحقائق.

وذكر أن تقرير الخبراء تجاهل زرع الحوثي للألغام مما عرض حياة الشعب اليمني من الأطفال والنساء والرجال إلى الخطر المحقق.

و قال جون ماهر، رئيس المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان، إن جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن جميعهم أذرع لقوى أخرى تسعى لتخريب المنطقة.

وشدد ماهر، خلال الجلسة ذاتها، على ضرورة تحديد حدود الجماعات المتطرفة، حيث إن التعامل معهم اليوم مستحيل، متسائلاً "من يقف وراء هذه المليشيات في أكثر من بلد".