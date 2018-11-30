البركاني: مليشيا الحوثي غير أمناء على السلام وينفذون أجندة خارجية

قال سلطان البركاني الامين العام المساعد لحزب المؤتمر رئيس الكتلة البرمانية إن الحوثيين غير أمناء على السلام.

وذكر البركاني في كلمة له الجمعة في اختتام لقاءات الاحزاب العربية مع الحزب الشيوعي الصيني في بكين عاصمة الصنية، إنه لأمر محزن ان نكون بينكم اليوم فتحل علينا هذه الذكرى الغالية - 30 نوفمبر المجيدة يوم جلاء الاستعمار البريطاني - وقد اطلت الملكية بقرونها من جديد من خلال مليشيا الحوثية الانقلابية المتسلحة بوعي متخلف وعفن ومشروع خارجي خبيث قضت من خلالة على الحياة وقتلت الحريات.

وأضاف:" اتيتكم بهموم وطناً حزين يفرض عليه الانقلابين الحوثيون، مشاريع خارجية وصراعات ابدية ومن عالم تتقاذفه الامواج وتتدخل فيه قوى الشر من كل جانب اهلكت الاخضر فيه واليابس وقتلت فيه الاباء والابناء والامهات وخلفت ورائها الأهات والأنات دونما وازع من ضمير.

وقال "نؤمن بالسلام وندعوا اليه لكننا ندرك كل الإدراك أن الحوثين غير أمناء على السلام وغير حريصين عليه وقد تربوا على الموت ويرفعون شعاراته وينفذون اجندة خارجية لا تقبل السلم ولا السلام".

وأردف "من ذا الذي سيأتمن الحوثي على السلام دونما تنفيذ كامل لقرارات مجلس الأمن بعد ان غدروا بالرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر وعارف الزوكا امين عام الحزب"، الذي قتلا على يد حلافائهم في الانقلاب جماعة الحوثي في الرابع من ديسمبر العام الماضي.

وختم البركاني كلمته بالقول "من ذا الذي سيأتمن الحوثي وقد أمم وصادر ممتلكات المؤتمر ومقراته ووسائل إعلامه وحتى دور العبادة، من ذا الذي سيأتمن الحوثي على السلام وقد اهلك الحرث والنسل وسعى في الارض فساداً".