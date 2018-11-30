شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو: الحوثيون يستيقظون اليوم على خسائر صادمة في الحديدة وقوات الشرعية تفاجئهم بهذا التحرك الذي اربك حساباتهم (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفشلت قوات الجيش الوطني في محافظة الحديدة فجر اليوم من افشال هجوم واسع شنته مليشيا الحوثي، في محاولة لاستعادة مواقعها التي خسرتها الأسابيع الماضي.

ونقلت مصادر محلية ان الجيش الوطني كبد الحوثيين خسائر فادحة في الهجوم المفاجئ لهم , وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش كانت على استعداد ورفع جاهزية مستمرة مما تسبب في افشال ذلك الهجوم .

ووقعت الاشتباكات تحديدا في الاتجاه الشمال الشرقي وقرب جامعة الحديدة، عقب هجوم حوثي واسع رافقه قصف مدفعي.

يأتي هذا الهجوم عقب زيارة للمبعوث الدولي الى الحديدة , وتباكي المجتمع الدولي على الحوثيين ومحاولة وقف تقدم الشرعية إلى ميناء الحديدة .

ومنذ أكثر من أسبوع هدأت المعارك في الحديدة عقب تزايد الدعوات الأمريكية والغربية بضرورة وقف القتال والدخول في مفاوضات سلام للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب المشتعلة منذ أربع سنوات.