شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثي يحصل على أسلحة نوعية مرعبة ومتطورة وامريكا تنشر اولى الصور لها ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرضت الولايات المتحدة يوم الخميس أسلحة إيرانية تم تهريبها الى عصابات الحوثي المتطرفة في اليمن وأفغانستان وهي خطوة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على طهران للحد من أنشطتها الإقليمية.

ويعد تهريب السلاح من إيران الى جماعاتها في اليمن وأفغانستان وبلدان أخرى ، انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة.

وقالت كاتي ويلبارجر ، النائبة الرئيسية لمساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي: “نريد ألا يكون هناك شك في جميع أنحاء العالم بأن هذه أولوية بالنسبة للولايات المتحدة ، وأنه من مصلحة المجتمع الدولي معالجتها”.

وهذا العرض ، وهو العرض الثاني من نوعه خلال هذا العام ، جزء من جهد على مستوى الحكومة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه طهران.

ونفت إيران أنها تزود الحوثيين في اليمن بمثل هذه الأسلحة كما وصفت عرض الأسلحة السابق للبنتاغون بأنه “ملفق”.

أسلحة إلى اليمن

وقدم البنتاغون تفسيرا مفصلا عن سبب اعتقاده أن الأسلحة المعروضة إيرانية المنشأ ، مشيرا إلى ما قال إنه شعارات الشركات الإيرانية على شظايا الأسلحة والطبيعة الفريدة لتصاميم الأسلحة الإيرانية.

وشمل هذا العرض صاروخ “صماد 2” (صاروخ أرض – جو) ، والذي قال البنتاغون إن الحكومة السعودية اعترضته في أوائل عام 2018 أثناء محاولة تهريبه إلى المقاتلين الحوثيين في اليمن.

واستشهد البنتاغون بشعار لشركة الدفاع الإيرانية في قسم الرؤوس الحربية ، والكتابة بالفارسية على الصاروخ كدليل على أنه إيراني.