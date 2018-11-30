شكرا لقرائتكم خبر عن في أول تصريح له منذ تعيينه وزير العدل يخرج عن صمته ويتوعد هؤلاء حتى وان كانو في صفوف الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد القيادي في الحراك الجنوبي عل هيثم الغريب والمعين مؤخرا وزيرا للعدل بحكومة الشرعية اليمنية ان توليه منصب وزير العدل سيعقبه تحرك واسع وحقيقي لاحقاق العدالة في اليمن. وقال الغريب ان القضاء سيتحرك ضد كل الفاسدين في اليمن حتى وان كان مسؤول في الحكومة. واكد الغريب ان أي مسئول سيثبت تورطه بالفساد ستتم محاكمته. وفي جملة مستغربة، امتدح الغريب الحكومة الشرعية مشيرا الى ان انه سيبدأ بمحاكمة جميع الفاسدين في الحكومة او غيرها.

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