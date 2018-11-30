شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مصرع قيادي حوثي بارز بعد يوم واحد من تعيينه من قبل "عبدالملك الحوثي " قائداً لجبهة "قطابر" (الأسم + صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر موثوقة أن قيادي حوثي بارز لقي مصرعه مع عدد من عناصر مليشيات الحوثي الإنقلابية، على أيدي أبطال الجيش في محافظة صعدة. وقالت المصادر إن القيادي الحوثي المدعو، محمد شرف الدين، لقي مصرعه بعد ساعات من تسلمه قيادة مليشيات الحوثي، في جبهة قطابر بصعدة . مشيرة إلى أن زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، أصدر توجيه أمس بتعيين المدعو "محمد شرف الدين " قائداً لجبهة قطابر .



شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مصرع قيادي حوثي بارز بعد يوم واحد من تعيينه من قبل "عبدالملك الحوثي " قائداً لجبهة "قطابر" (الأسم + صورة) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .