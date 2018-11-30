شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات مساء اليوم الجمعة بصنعاء وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف اليوم الجمعة في صنعاء وعدن الدولار شراء 390 بيع 440 السعودي شراء 102. 0 بيع 117 أسعار الصرف ليوم الخميس في عدن : شرا السعودي :110

الدولار : 420 البيع : السعودي : 120

الدولار : 460 *الاسعار ليست ثابتة وتتغير

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات مساء اليوم الجمعة بصنعاء وعدن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .