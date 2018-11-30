إصابة طفلين بانفجار لغم حوثي أثناء رعيهما الأغنام في الحديدة

أصيب طفلين بجروح جراء انفجار لغم فردي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الدريهمي بمحافظة غرب البلاد .

وقالت مصادر محلية إن الطفلين خالد وعمار علي عمر مقبول حصامة أصيبا بجروح بليغة جراء إنفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في منطقة قضبة شمال غرب مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأكد مصدر طبي في المستشفى الذي اقامته أطباء بلا حدود في مدينة المخا وصول الطفلين خالد وعمار، حصامة، إلى المستشفى موضحاً بأن خالد أصيب بشظايا في بطنه وساقيه كما أصيب عمار بشظايا في ساقة اليمنى أدت الى حدوث تهتكات في عظام ساقه.

يذكر ان مليشيا الحوثي زرعت مئات الألغام في منطقة قضبة التي يعتمد معظم سكانها على مهنة الرعي لكسب ارزاقهم.