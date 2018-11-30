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الدولار والسعودي يعاودان الارتفاع بشكل متسارع بعد انخفاض مروع حتى مساء امس (اليكم أسعار صرف الريال اليمني مقابل أكثر من عشرين عملة اجنبية اليوم في صنعاء)

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عدن - ياسمين التهامي - تجدون في الجدول أدناه، أسعار أبرز العملات العربية والعالمية أمام الريال اليمني الذي شهد تراجعا منذ مساء أمس الخميس، حيث كان قد شهد تعافيا كبيرا، ووصل 380 أمام الدولار و 80 أمام الريال السعودي .

 

مرفق لكم جدول بأسعار اليوم الجمعة 30/11/2018 

 

العملة    سعر البيع    سعر الشراء
الدولار الأمريكي    470    500
الريال السعودي    125    135
الدرهم الاماراتي    132    140
اليورو الأوروبي    516    540
الجنيه الاسترليني    510    561
الدولار الكندي    454    458
جنيه مصري    26    28
الريال القطري    109    121
الدينار الكويتي    1319    1452
الريال العماني    1039    1144
الدينار الأردني    563    620
الدينار البحريني    1060    1165
الرنجت الماليزي    114    120
رمبي صيني    106    107
دينار جزائري    5    6
دينار ليبي    531    535
ليرة تركي    68    75
روبية هندي    8.2    8.27
بير أثيوبي    25.2    26.4
فرنك سويسري    726    731
دولار استرالي    820    827
 

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار والسعودي يعاودان الارتفاع بشكل متسارع بعد انخفاض مروع حتى مساء امس (اليكم أسعار صرف الريال اليمني مقابل أكثر من عشرين عملة اجنبية اليوم في صنعاء) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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