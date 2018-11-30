قناة عبرية تكشف عن حروب إسرائيل المستقبلية

أزاحت قناة عبرية الستار عن حروب بلادها المستقبلية، وذلك عبر نشرها لشريط فيديو مطول.

قالت القناة العبرية الثانية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، إن حروب إسرائيل المستقبلية ستعتمد على "الروبوتات"، دون استخدام الانسان نفسه.

ونشرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني شريط فيديو يوضح كيفية استخدام "الروبوتات" بجانب الجندي الإسرائيلي نفسه، دون الاستغناء عنه لفترة معينة.

وأوضحت القناة من خلال الفيديو أن الروبوتات تستخدم في الكشف عن الأنفاق والنزول فيها، والدخول في أماكن يصعب على الجندي الإسرائيلي التسلل إليها، والهدف من نشر هذا الشريط هو الحفاظ على حياة الجندي الإسرائيلي، وعدم المساس به، مع الدفع باستخدام الروبوتات.

ويتبين من خلال الفيديو المنشور في القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي يحاول التدريب على استخدام الروبوت من خلال المحاكاة للمناورة والتدريب على اقتحام قرية لبنانية، والتسلل إليها عبر الروبوت في البداية، تمهيدا لدخول جنود الجيش الإسرائيلي.

ونقلت القناة على لسان أكثر من ضابط إسرائيلي أن الهدف من التدريب هو تعريف العالم بالتقدم التقني والتكنولوجي لإسرائيل.