اكد هشام الجابري الناطق الرسمي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، أنه ضمن مهمة القبضة الحديدية التي تنفذها قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية، ألقي القبض الخميس 29 نوفمبر 2018 ، على مجموعة من العناصر الإرهابية بمديرية يبعث غربي مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت أثناء محاولتها الفرار من الموقع المحاصر.
وقال الجابري، إن المجموعة الإرهابية التي تم القبض عليها مكونة من ٩ أفراد، كانوا يحاولون الفرار بعد دخول القوة للمديرية، إلا أن قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية استطاعت تحديد مواقعهم وتمت محاصرتهم والإشتباك معهم، حتى قاموا بتسليم أنفسهم.
وأضاف الجابري، أنه تم العثور على عبوات ناسفة وقذائف متفجرة وذخائر بحوزت عناصر إرهابية.
شكرا لقرائتكم خبر عن لجابري: تمكنا من القبض على مجموعة إرهابية غرب المكلا (صور) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .