قوات تابعة للحراك المدعوم إماراتيا تمنع صحفيا يمنيا من الدخول إلى عدن 

منعت قوات الحراك الجنوبي، المدعومة إماراتيا، اليوم الخميس، صحفيا يمنيا من الدخول إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث كان متوجها إلى الأردن لحضور مؤتمر دولي في العاصمة عمّان.

وقال الصحفي اليمني، عبد الناصر الهلالي، "إن نقطة الحبيلين التابعة للحراك الجنوإماراتي في الحبيلين منعتني من الدخول إلى عدن؛ رغم أني أمتلك تذكرة سفر إلى الأردن، ودعوة حضور المؤتمر السنوي الذي تقيمه أريج "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية" ولدي موافقة أمنية من وزارة الداخلية الأردنية".

وأضاف الصحفي الهلالي - والذي يعمل في صحيفة الثورة الرسمية بصنعاء - في منشور له على صفحته بــ"الفيس بوك"، "المفارقة العجيبة؛ هي منعك من دخولك جزء من بلدك، فيما توافق الداخلية الأردنية على دخولك أراضيها".

وتابع: "المفارقة الأخرى أن الحراك جنوإماراتي سمح لأجنبي من أصول هندية بالدخول إلى عدن ومنعني أنا".

وختم منشوره بالقول: "صرنا غرباء في بلدنا". حسب وصفه.

وتمارس القوات الموالية للإمارات في عدن، انتهاكات كبيرة بحق اليمنيين، بدعوى عنصرية تارة، والمناطقية تارة أخرى.