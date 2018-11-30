أمريكا تعلن تقديم مساعدات غذائية لليمن بقيمة 131 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن منحة إضافية لتغطية الاحتياجات الإنسانية في اليمن بقيمة 131 مليون دولار.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان صحفي، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخه منه، أن هذه المنحة المالية الجديدة سترفع من إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية لليمن إلى أكثر من 697 مليون دولار خلال الـ14 شهرًا الماضية.

ودعا بومبيو إلى المفاوضات لإيجاد حل سلمي و وضع حد لمعاناة الملايين والسماح للشعب اليمني بالتعافي وإعادة الإعمار.

ووفقا للبيان فإن أكثر من نصف سكان اليمن يحتاج إلى مساعدات غذائية طارئة.

وأشار البيان إلى أن "شبكة منظومة الإنذار المبكر بالمجاعات تتوقع أن وضع الأمن الغذائي بدون جهود إنسانية دولية واسعة النطاق في الوقت الحالي سيكون أسوأ بكثير بالنسبة للملايين، بما في ذلك المجاعة المحتملة. وأن معظم التمويل الجديد سيوفر مساعدات غذائية منقذة للحياة من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للوصول إلى ما يقرب من 9.5 ملايين من اليمنيين الأكثر عرضة للخطر".

وتابع البيان أن "المرض المعدي خلال أزمة الغذاء يعتبر سببا رئيسيا للوفاة. وتعمل زارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع شركاء لتزويد المزيد من اليمنيين بالساعدة المنقذة للحياة وضمان وصول الغذاء ومياه الشرب المأمونة فضلا عن المساعدة الغذائية وخدمات الصرف الصحي والنظافة والرعاية الطبية إلى الأفراد والمناطق الأكثر عرضة لخطر المجاعة".

وتقوم كل من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتوسيع نطاق مساعدات التنمية والإنعاش المبكر للمساعدة في معالجة الأسباب الكامنة وراء الأزمة وتعزيز قدرة المؤسسات على تلبية احتياجات جميع اليمنيين، حسبما أفاد البيان.

ووفقا للبيان "يجب أن يكون عمال إمدادات الإغاثة والمساعدات قادرين على التحرك بحرية في جميع أنحاء البلاد لتقديم هذه المساعدات الحيوية. كما يجب السماح للواردات الإنسانية والتجارية، ولاسيما الوقود والغذاء والدواء، بالتدفق بحرية في جميع نقاط الدخول في اليمن ودون عوائق أو تأخير".

وقال البيان "ولن يؤدي أي قدر من المساعدات الإنسانية أو الإنمائية إلى إنهاء هذا الصراع في نهاية المطاف. ويجب على جميع الأطراف وقف الأعمال العدائية ودعم المفاوضات لإيجاد حل سلمي وكذلك وضع حد لمعاناة الملايين. وقد حان الوقت لإنهاء هذا الصراع واستبدال الصراع بالمصالحة والسماح للشعب اليمني بالتعافي من خلال السلام وإعادة الإعمار.