السفير السعودي لـ "البحسني": جعلتم حضر موت نموذجاً للمحافظات في جميع الملفات

خاطب السفير السعودي محمد آل جابر، محافظ حضر موت اللواء فرج سالمين البحسني قائلا: أثبتم للجميع لشعبكم ولقيادتكم السياسية ومن ثم للتحالف العربي، قدرتكم العالية على إدارة المحافظة وجعلها نموذجاً للمحافظات في جميع الملفات المدنية والأمنية والعسكرية.

وأضاف في رسالته لمحافظ حضر موت: نعدكم بأننا سنكون إلى جانبكم دائماً.. وحضرموت ستشهد خلال الفترة المقبلة نهضة مستدامة.

واستقبل أمس اللواء فرج البحسني، لضيف حضرموت، سفير السعودية في اليمن . في المكلا وتشريفه العرض العسكري.