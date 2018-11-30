تعرف علي محاور ندوة منتدي باريس للسلام والتنمية حول اليمن في باريس

تحتضن العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، ندوة حول الشأن اليمني ينظمها منتدى باريس للسلام والتنمية في برج مومبارناس الشهير.

وتتناول الندوة -بحسب المنظمين- محورين رئيسيين؛ الأول يتعلق بشرح ومقارنات للتقارير المتناقضة الصادرة من الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في اليمن، وكذلك تضارب التصريحات الإعلامية من قبل بعض المسؤولين في الغرب مع قرارات مجلس الأمن والقوانين الأممية المعتمدة، وفي هذا الصدد سوف يتعرض المشاركون لتقرير خبراء مجلس حقوق الإنسان كنموذج.

ويركز المحور الثاني على مناقشة كيفية تعزيز العمل الإنساني والإغاثي في اليمن، وأهمية التضامن ودعم العمل الإنساني في اليمن.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة عدد من الباحثين وخبراء الأمم المتحدة والنشطاء الحقوقيين من فرنسا وبلجيكا وسويسرا.

كما سيصدر المنتدى في نهاية النقاش بيانا حول أهم توصيات المشاركين، ليكون أساسا لانطلاقة أي عمل في هذا الإطار، من أجل سلامة وأمن اليمن بعيدا عن أهواء كل من الحوثيين والإخوان المسلمين وكل الداعمين لهما.

وتتضمن الندوة ضمن برنامجها الرئيسي عرضا للأزياء اليمنية التقليدية بمشاركة عارضات فرنسيات متطوعات لدعم القضية اليمنية.