التحالف يجدد قصفه مواقع للمليشيا في التحيتا بالحديدة

جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 30 تشرين الثاني، 2018 قصفها مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة الحديدة غربي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية التحيتا، جنوبي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف. وأشارت المصادر إلى أن التحليق الكثيف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر، على الفور، معلومات حول الخسائر التي أسفرت عنها الغارات الجوية في المديرية.

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