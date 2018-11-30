شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل العملية المباغتة التي قصمت ظهر عبدالملك الحوثي ورفع بها الجيش الوطني علم الجمهورية في أعلى جبال معقل مليشيا الإنقلاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن أبطال الجيش الوطني اليمني بدعم وإسناد التحالف العربي لدعم الشرعية من تحرير مناطق جديدة في مديرية رازح شمالي غرب محافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي الإجرامية خلال عمليات عسكرية هجومية واسعة نفذتها وحدات خاصة من أبطال اللواء السادس حرس حدود على ما تبقى من جيوب المليشيات الحوثية في سلسلة جبال رازح. حيث تمكن أبطال اللواء السادس حرس حدود بقيادة العميد صالح المجيدي من دحر مليشيا الحوثي الإجرامية من مناطق المسن ،مثلث شرقي عريشة ،ذو عفار ،وقرية آل دعيش وتأمين عديد المناطق المؤدية إلى مركز مديرية رازح تمهيداً لتحرير مركز المديرية من مليشيا الحوثي الإجرامية. وأفاد مصدر عسكري في اللواء السادس حرس حدود أن مليشيا الحوثي الإجرامية أصيبت بحالة من الهلع الشديد ولاذت بالفرار مخلفة ورائها عديد القتلى والجرحى وعتادها العسكري ، إلى ذلك قامت قيادة اللواء السادس حرس حدود برفع علم الجمهورية في أعلى قمة من جبال مديرية رازح معلنة بذلك مرحلة جديدة خالية من القوى الرجعية والظلامية

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل العملية المباغتة التي قصمت ظهر عبدالملك الحوثي ورفع بها الجيش الوطني علم الجمهورية في أعلى جبال معقل مليشيا الإنقلاب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .