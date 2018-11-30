شكرا لقرائتكم خبر عن "دون السن".. تجنيد الحوثي للأطفال في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبث "سكاي نيوز عربية" في الثامنة من مساء الجمعة بتوقيت أبوظبي، فيلما وثائقيا جديدا عن جريمة تجنيد الأطفال لحمل السلاح في ساحات القتال، من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن.



ويقوم الفيلم الذي يحمل عنوان "دون السن"، على شهادات حية وصادمة لأطفال بشأن تجربة تجنيدهم من قبل الميليشيات المتمردة، ويرصد بأدق التفاصيل عملية التجنيد منذ اختطاف الأطفال من المدارس والشوارع، مرورا بمعسكرات تدريب القصّر، وليس انتهاء بالأهوال التي يتعرضون لها في الجبهات.



كما يتضمن الفيلم معلومات حصرية تكشف لأول مرة، مشفوعة بشهادات مروعة وأدلة دامغة ووثائق مسربة تدين الميليشيات الحوثية بارتكاب هذه الجريمة الكبرى بحق أطفال اليمن وشعبه.



شكرا لقرائتكم خبر عن "دون السن".. تجنيد الحوثي للأطفال في اليمن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .