شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الاقتصادية يكشف عن المسئول الأول والأخير عن تحديد سعر العملة ويحذر من المضاربة (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد أن البنك المركزي هو المسئول الأول والاخير عن تحديد سعر العملة. وأضاف في منشور على صفحته على فيسبوك أن البنك المركزي حدد سعر صرف الدولار ب450ريال، والريال السعودي ب120 ريال يمني. وطالب معياد الجميع الالتزام بقرارات البنك المركزي وتجنب الانجرار وراء الشائعات والمضاربات بالعملة

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