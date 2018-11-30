شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الريال اليمني مقابل الدولار و الريال السعودي صباح اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لسعر الريال اليمني مقابل الدولار و السعودي صباح اليوم



اسعار صرف العملات. في صنعاء



الدولار الأمريكي _350



الريال السعودي_92



اسعار البيع



الدولار الأمريكي _430



الريال السعودي_112



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