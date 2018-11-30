القوات المشتركة تصد هجوما للمليشيا شمال شرق مدينة الحديدة

صدت القوات المشتركة هجوما عنيفا للمتمردين الحوثيين في جبهة مدينة الحديدة غربي اليمن اليوم الجمعة، 30 تشرين الثاني، 2018. وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما مباغتا على مواقع قوات المقاومة من اتجاهي شمال شرق المدينة وبالقرب من جامعة الحديدة. وأكدت المصادر أن المقاومة تمكنت من صد الهجوم بعد مواجهات عنيفة استمرت لساعات. وأضافت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

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