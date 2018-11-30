بالفيديو.. ألوية العمالقة تحبط تسللاً لمجاميع من مسلحي الحوثي في حيس بالحديدة

أحبطت قوات ألوية العمالقة تسللاً لمجاميع من مسلحي مليشيات الحوثي في عدد من المزارع المجاورة لمديرية حيس بالحديدة .

وحسب المركز الإعلامي للعمالقة، خاض رجال القوة إشتباكات عنيفة مع عناصر من مسلحي مليشيات الحوثي ، وكبّدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

وتعمل قوات ألوية العمالقة على تأمين المناطق التي تم تحريرها من قبضة مليشيات الحوثي التي تحاول التسلل إلى المناطق المحررة عبر المزارع والأوية في مديرية حيس إلا أن المليشيات تخسر في كل مرة تحاول فيها التسلل وتتكبد خسائر في صفوف مقاتليها دون التمكن من السيطرة على المناطق .