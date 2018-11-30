معين عبدالملك: اليمن سيتجاوز كل التحديات بمساندة التحالف

أكَّد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أمس الخميس، أنَّ حكومة بلاده ستتجاوز كل التحديات والأخطار التي تحدق بها، بمساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية باليمن .

وأضاف "عبدالملك"، خلال احتفال رسمي في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أنَّ حكومته لن تتهرب من مسؤولياتها وواجباتها تحت أي ذريعة كانت، ولن ترضى بغير النجاح بديلًا، على الرغم من أنها تواجه تحديات كبيرة ومهام صعبة". وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار إلى أنَّ اليمنيين يعانون للسنة الرابعة من ويلات الحرب الإجرامية التي أضرمتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وجدَّد التأكيد على أن توجهات الحكومة تتركز في ملفي الاقتصاد والخدمات بدرجة رئيسة، وقد أسهمت وبشكل ملحوظ في وقف الانهيار الحادّ للريال؛ حيث نجحت الإجراءات المتخذة في وقت محدود بتحسُّن أسعار السلع الأساسية. مشيرًا إلى التخطيط للمزيد من التحسن الذي سينعكس دون شك على أحوال ومعيشة اليمنيين في جميع المدن اليمنية دون استثناء.