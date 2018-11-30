التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي في وقت قياسي قبل لحظات من إطلاقه

أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية قبل قليل تدمير صاروخ باليستي قبل محاولة الحوثيين إطلاقه باتجاه الأراضي السعودية.

وعرض المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي في مؤتمر صحفي استهداف منصة اطلاق صاروخ بالستي بمديرية الصفراء في محافظة صعدة بعد أن حاولت من خلالها المليشيا الحوثية إطلاق صاروخ باليستي باتجاه الأراضي السعودية قبل أن يتم اكتشافه وتدميره في وقت قياسي.

وقد ادعت المليشيا الحوثية عبر منصاتها الاعلامية استهداف موقع عسكري سعودي ووجود خسائر بالارواح والمعدات .

وأضاف المالكي " أن التحالف ينفى صحة ما تدعيه المليشيا الحوثية والتي تحاول الزج بمقاتليها ومناصريها الى معركة خاسرة ، وبدون هذه الخدع والاكاذيب لن تستطيع اقناع من يتعاطف معها بواقعها وموقفها المهزوم عسكرياً ونفسياً" حسب تصريحات المالكي.

وكان سفير السعودية لدى واشنطن خالد بن سلمان قد قال أمس الأول " أن مليشيات الحوثي لن تخضع للسلام إلى بقوة السلاح.