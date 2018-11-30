شكرا لقرائتكم خبر عن هل لعب نيمار مصاباً في مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان مباراة مميزة أمام ليفربول الإنجليزي، وساهم بقوة في انتصار فريقه الثمين، رغم عدم جاهزيته.

باريس سان جيرمان حقق فوزاً ثميناً على حساب ليفربول بهدفين مقابل هدف أمس الأربعاء في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليعزز حظوظ التأهل للدور المقبل.



وشارك نيمار في القمة النارية التي احتضنها ملعب حديقة الأمراء بين باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي وهو غير جاهز بشكل كامل، متأثراً بإصابته في ودية بلاده البرازيل أمام أمام الكاميرون.

نيمار خرج عقب انتصار الباريسيين على الفريق الإنجليزي بتصريحاته لوسائل الإعلام، مؤكدا أنه خاض اللقاء وهو مصاباً، مشيراً إلى أنه كان من المهم تواجده في تشكيلة سان جيرمان.

وقال ساحر البرازيل:" لعبت المباراة وأنا لست جاهزاً بشكل تام بنسبة 100%، لكنها كانت مباراة هامة للغاية، وسواء كنت مصاباً أو غير جاهز، كان لابد من توجدي مع فريقي".

نجم برشلونة السابق كان يشتكي من إصابة عضلية في الفخذ في المباراة الودية الأخيرة التي خاضها المنتخب البرازيلي أمام الكاميرون، حيث خرج مصاباً بعد دقائق من بداية اللقاء.

وكان نيمار أحد الأسباب الرئيسية في انتصار الباريسيين على كتيبة الريدز، حيث أحرز الهدف الثاني لفريقه في شباك مواطنه أليسون بيكر حارس ليفربول.

لاعب سانتوس الأسبق حقق رقماً قياسياً جديداً في مسابقة الشامبيونزليج، حيث بات أكثر لاعب برازيلي يسجل أهدافاً في دوري الأبطال بعدما رفع رصيده إلى 31 هدفاً.

بطل الدوري الفرنسي عزز حظوظ التأهل لدور الستة بدوري الأبطال، بعد انتصاره على ليفربول، حيث رفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق نقطة خلف نابولي الإيطالي المتصدر.

وينتظر سان جيرمان مواجهة سهلة في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات، حينما يحل ضيفاً على فريق سرفينا زفيزدا الصربي، بينما ستكون البطاقة الأخرى حائرة بين نابولي وليفربول اللذان سيتلقيان على ملعب أنفيلد رود أيضاً.

يذكر أن نيمار اقترب من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، والعودة من جديد إلى الليجا الإسبانية، مثلما كشفت العديد من التقارير في الفترة الأخيرة.

جوهرة السامبا يعد هدفاً كبيراً لريال مدريد الإسباني، حيث يتطلع رئيسه فلورنتينو بيريز لعقد صفقة تاريخية بجلب نيمار لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق.

في الوقت الذي فتح فيه الغريم برشلونة الباب من جديد أمام عودة لاعبه السابق إلى صفوفه مرة أخرى، في ظل موافقة عدد كبير من نجوم الفريق على ظهوره في الكامب نو مرة أخرى في الموسم المقبل.

نيمار رحل عن برشلونة في الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البلوجرانا.