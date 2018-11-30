شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان "انشقاق" قائد كبير في لدى "الحوثيين" والذي سبب لهم ضربة موجعه شاهد من يكون .. (شاهد صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر عسكرية وأخرى قبلية انشقاق الشيخ محمد بن ناجي الغادر شيخ مشايخ خولان الطيال والقيادي البارز في حزب المؤتمر عن المليشيات وصوله إلى مناطق الشرعية. وقالت المصادر لـ""الخليج 365"" أن الشيخ محمد بن ناجي الغادر شيخ مشايخ خولان الطيال والقيادي البارز في حزب المؤتمر أعلن انشقاقه عن المليشيات وتأييده للشرعية ووصل إلى مأرب والتقي قائد القوات المشتركة الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز ال سعود بحضور نائب الرئيس اللواء على محسن الأحمر. وأوضحت المصادر أن انشقاق الغادر قد يبشر بفتح جبهة جديدة في خولان تسهل اقتحام صنعاء.



شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان "انشقاق" قائد كبير في لدى "الحوثيين" والذي سبب لهم ضربة موجعه شاهد من يكون .. (شاهد صورة) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .