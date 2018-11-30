شكرا لقرائتكم خبر عن تغريده مثيرة لخالد بحاح يتحدث فيها عن ثورة! "ماذا قال؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال خالد بحاح، نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الأسبق، "إن الأهم في ذكرى الاستقلال ان نتحرر من عقدنا السابقة". وغرد بحاح على حسابه في "تويتر"، قائلاً: "الأهم في ذكرى الاستقلال أن نتحرر من عُقدنا السابقة، ونكف الانشغال عن ما يعيق تقدمنا للأمام". وأضاف: "الثورة حياة وبناء".

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