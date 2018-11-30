شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة.. أبو علي الحاكم يتلقى صفعة قوية في مطار عدن الدولي.. قضية فرار نحو الخارج والأمن يفشل العملية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علم موقع هناعدن من مصادره الخاصة ان سلطات الأمن في مطار عدن الدولي تلقي القبض على القيادي الحوثي علي الحبسي سكرتير أبي علي الحاكم وشقيقه مدير مكتب التربيه وقائد للجنة التعبية في ذمار بينما كانا يحاولان السفر عبر مطار عدن صباح اليوم.

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