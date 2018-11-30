شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة : يجب عدم استفزاز الجنوبيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر بأن رئيس الوزراء د . معين عبدالملك رفض إقامة الاحتفال الذي كانت تعتزم الشرعية إقامته صباح أمس في ميدان حقات بالمعاشيق بمناسبة الذكرى الـ"51" للاستقلال الوطني المجيد الـ"30" من نوفمبر .

وأوضحت المصادر بأن وزراء جنوبيين في الحكومة كانوا يدفعون لإقامة الفعالية بعرض عسكري ومن بينهم وزير النقل صالح الجبواني غير أن رئيس الحكومة تدخل في اللحظات الأخيرة ووجه بإلغاء الفعالية مؤكدا بأن على الجميع تجنب القيام بأي عمل يستفز الجنوبيين .

وأكدت المصادر بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري كان ضمن الرافضين لإقامة أي فعالية بمثل هذا التوقيت .