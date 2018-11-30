شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مأرب يُسكِت الجميع.. ويفجر مفاجأة مذهلة هي الأولى من نوعها على مستوى جميع المحافظات.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق محافظ محافظة مارب اللواء سلطان العرادة اليوم الخميس المخطط العام لعاصمة المحافظة (المستر بلان) والذي يتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالذكرى الـ51 لعيد الجلاء برحيل اخر جندي للمستعمر البريطاني من جنوب الوطن.

وتشمل مساحة المخطط للمدينة 20 الفا و750 الف هكتار، يضم 110 وحدة جوار في 33 منطقة منضوية في ثمانية قطاعات رئيسة.

وخلال الإطلاق استمع المحافظ العرادة من مدير عام هيئة الاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة المهندس عبدالله صالح ابو بكر، الى شرح توضيحي للمخطط الذي اعد على ثلاثة مستويات واعتمد في اعاده الترقيم الجديد والربط بالإحداثيات العالمية عبر الـ ( G.P.S)، يستوعب التوسع للمدينة لـ30 سنة قادمة.

وقد عبر المحافظ عن سعادته في انجاز هذا المشروع الاستراتيجي الذي بدأ الاعداد له منذ سنوات وبدعم وتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية. وأوضح اللواء العرادة ان هذا المخطط سيمكن من إنشاء مدينة حديثة لعاصمة المحافظة تمكن السلطات المحلية من ايصال الخدمات لكافة المواطنين الى جانب القضاء على البناء العشوائي وجذب المستثمرين وانعاش حركة التنمية والبناء بشكل متواز وعادل. وشدد المحافظ على مكتب الأشغال العامة وهيئة الأراضي في الرقابة والتطبيق الحازم لهذا المخطط ومنع أي اعتداء عليه، وضبط المخالفات وإحالتها الى النيابة وبكل حزم وصرامة حيث ان أي تخريب للمخطط هو اعتداء على التنمية في المحافظة. حضر رئيس النيابة الاستئنافية بالمحافظة القاضي عارف المخلافي، ورئيس المكتب الفني الدكتور علي الجبل ومدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق المهندس عبدالودود المذحجي وممثل عن السلطة المحلية بمديرية المدينة ناصر مثنى.