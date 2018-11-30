شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار الوضع بين القبائل والجيش في اول محافظة جنوبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد منطقة واسط بمديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة مساء اليوم الخميس وبشكل متواصل منذ امس حالة توتر تنذر باندلاع مواجهات مسلحة بين قبائل النسيين من جهة واطقم عسكرية تابعة لقوات النخبة الشبوانية محور الصعيد من جهة اخرى.

وتحدثت مصادر قبلية لـ"يمن الغد" ان تبادلا لإطلاق النار وقع بين الجانبين ظهر اليوم توقف بعد دقائق قبل ان يعود الوضع الى حالة التوتر مجددا".

من جانبه نقل مراسل "يمن الغد" عن مصدر قبلي "ان التوتر نشب بين الجانبين عندما حاولت اطقم النخبة تابعة لمحور الصعيد التمركز لتأمين المنطقة وحفظ الامن في مثلث واسط بمديرية مرخة السفلى الا مسلحين قبلين رفضوا وهاجموها".

واكد المصدر لمراسلنا "أن قوات النخبة قدمت لحفظ الامن والاستقرار"، مشيرة أن مخطط يسعى لإفشال مهام قوات النخبة في حفظ الامن والاستقرار متعذرين بأن قبائل النسيين واهالي المديرية بأنهم لا يسعون لإفشال الخطط الهادفة الى حفظ الأمن لكن بسبب تجاهل ابناء المديرية من تكليفهم بالمهمة لحفظ امن مديريتهم".

وطبقا لمصادر قبلية اخرى فان عدد من مشائخ واعيان قبيلتي بلحارث وآل اسحاق وصلت مساء اليوم الى المنطقة وشرعت بإجراء مفاوضات في محاولة لنزع فتيل التوتر الذي مازال قائما حتى الان.