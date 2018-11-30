شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيون يفرضون الإقامة الجبرية على أحد أبرز قيادتهم السياسية والعسكرية "الاسم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصاعدت الخلافات بين قيادات ميليشيات الانقلاب في العاصمة صنعاء، والتي وصلت إلى مستويات عدة بسبب الصلاحيات الممنوحة من زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي لبعض من قيادات الجماعة الأمر الذي تسبب في كيل الاتهامات والتخوين فيما بين القيادات عقب الهزائم المتلاحقة في الجبهات. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر مطلعة "إن ميليشيات الحوثي فرضت، مساء الثلاثاء، الإقامة الجبرية على اللواء يحيى الشامي، الذي يعد واحداً من القيادات البارزة في صفوف الانقلابيين". وأوضح المصدر "أن مجموعة من العناصر الانقلابية توجهت على متن أطقم عسكرية إلى القائد العسكري مما كان سيتسبب في حدوث اشتباكات بين مرافقي الشامي والانقلابيين عند وصول الأطقم العسكرية إلى منزل اللواء الشامي". وتابع المصدر " إن الشامي احتوى الموقف ومنع حدوث أي اشتباكات أو تبادل لإطلاق النار، ما نتج عنه فرض الإقامة الجبرية على اللواء يحيى الشامي في منزله بالعاصمة صنعاء". منوهاً بـ"احتمالية نقل اللواء الشامي إلى محافظة صعدة، معقل الانقلابيين".

