شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : عرض عسكري شرق اليمن بحضور امريكي سعودي وسفير المملكة يعلن «تم القضاء على الإرهاب في اليمن» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سلَّمت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م، مهام خفر السواحل في محافظة حضرموت إلى قوات خفر السواحل اليمنية لإدارتها، والمحافظة على أمن سواحل بحر العرب، ومنع عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والأشخاص عبر سواحل المنطقة.

وشهد حفل التسليم حضور سفير السعودية لدى الجمهورية اليمنية محمد سعيد آل جابر، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر.

وقال السفير السعودي في مؤتمر صحفي بعد الحفل أن قوات خفر السواحل اليمنية ستكون قوة لليمن وللجزيرة العربية والمنطقة لمكافحة التهريب والعمليات الإرهابية، مؤكّدًا بأنه قد تم القضاء على الإرهاب في اليمن .

وأضاف آل جابر بأن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قامت بتدريب (1000) متدرب عسكري ودعمتهم بمعدات وأجهزة مختلفة من الرادارات والعربات، مبينًا بأن التدريبات شملت على عمليات المناورات والتكتيكات العسكرية.

من جانبة أوضح ممثل القوات البحرية في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن/ صالح الغامدي، أنه قد تم تدريب وتأهيل الدفعة الجديدة من منسوبي قوات خفر السواحل اليمنية من أبناء محافظة حضرموت من قبل قوات التحالف، وتم تسليحهم بالعلم والمعرفة اللازمين ليكونوا نواة لقوات خفر السواحل اليمنية بحضرموت، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تدريب المزيد.

وأضاف الغامدي قائلا "تلقى المتدربون أيضًا دورات في عمليات التفتيش والتدقيق ومكافحة جرائم القرصنة البحرية، بالتعاون مع الجانب الأمريكي، حيث أن خفر السواحل اليمنية عضو مشارك في قوات التحالف الدولي 150 والذي يقع مقره في مملكة البحرين". وبيَّن اللواء الغامدي أنه قد تم تسليم قوات خفر السواحل اليمنية (37) زورقًا مجهزة بأسلحة وأجهزة اتصالات ورادارات مطورة، لحراسة سواحل محافظة حضرموت الممتدة على طول (350) كم، والتي يوجد فيها سبعة موانئ رئيسة إضافة إلى عشرات المرافئ الصغيرة.

بدوره قال رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن/ خالد القملي، أن حماية وإدارة خفر السواحل في محافظة حضرموت ستتم بالتنسيق والتعاون المشترك مع قيادة السلطة المحلية بدعم كامل من قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، وأوضح أن قطاع خفر السواحل في بحر العرب يضم (4) محافظات (حضرموت والمهرة وشبوه وسقطرى) وتوجد قيادة المركز الرئيس في مدينة المكلا.

واشار إلى أنه تم الاتفاق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن على أن يتم إنشاء القطاع على مراحل، حيث دُشّنت المرحلة الأولى في أغسطس الماضي بمحافظة المهرة، وتلتها محافظة حضرموت حتى استكمال كامل المشروع.

وتخلل حفل التسليم الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور سالم أحمد الخنبشي، ومحافظ محافظة حضرموت اللواء الركن/ فرج البحسني، وقائد قوات حرس الحدود اليمنية اللواء الركن/ عبد الله أبو حاتم، عرضًا لفرضيات أمنية لاستيقاف زوارق معادية، عكس فيها المتخرجون مهاراتهم التي اكتسبوها في الدورات المتخصصة لتأمين السواحل اليمنية.