الحوثي يتلقى صفعة موجعة هي الأولى من نوعها منذ 4 سنوات

قال وزير الاعلام, معمر الارياني, انه تم ايقاف بث قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية على مدار النايل سات بعد جهود حثيثة بذلتها الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الاعلام وبدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الوزارة تسعى لإيقاف القنوات الرسمية المختطفة لدى مليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء (اليمن, وعدن, وسبأ), وهي النسخ المزيفة من القنوات التابعة للحكومة والتي تبث من خلالها سمومها الطائفية وتمارس التحريض على العنف والكراهية في أوساط المجتمع اليمني.

وقال وزير الاعلام ان العالم لا يعترف الا بحكومة واحدة وبقيادة واحدة لليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.