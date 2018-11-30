شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن السعودية ترعب الحوثيين بإجراء فريد من نوعه ولأول مرة في تأريخ المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وكالة رويترز إن المملكة العربية السعودية اشترت نظاما أمريكيا جديدا للدفاع الصاروخي .

وأوضحت الوكالة إن النظام بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، ضمن سياسة المملكة الدفاعية. وستتمكن السعودية بهذا النظام من ردع الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون باتجاهها بين الحين والآخر.

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