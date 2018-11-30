شكرا لقرائتكم خبر عن منع رفع صور لعيدروس الزبيدي خلال مهرجان جماهيري بعتق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منعت اللجنة التحضيرية لمهرجان جماهيري اقيم بمدينة عتق يوم الخميس رفع صور لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي او أي قيادات اخرى. واصدرت اللجنة المنظمة للمهرجان قرار قضى بمنع رفع صورا أي قيادات بما فيها صورا للزبيدي الذي يرأس المجلس الانتقالي. وحاول مؤيدون للزبيدي رفع صور له خلال المهرجان الا ان منظمي الاحتفال منعوا ذلك. وسمح فقط خلال المهرجان برفع اعلام الجنوب ودولة الامارات وبعض شعارات المجلس الانتقالي الجنوبي. ولم تعرف اسباب منع رفع صور الزبيدي في هذا المهرجان.

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