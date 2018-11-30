شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الحوثي يصدم العالم رغم الحديث عن مشاورات بهذا العمل قبل قليل والتحالف يتدخل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مؤشر ورسالة واضحة من زعيم مليشيات الحوثي للعالم والمجتمع الدولي برفضه الجنوح للسلم ورفضه للمشاورات المقررة في السادس من ديسمبر القادم أكدت قوات التحالف العربي افشال محاولة اطلاق صاروخ باليستي قبل قليل على السعودية.

وقال التحالف في تصريح عاجل قبل قليل :"طيران #التحالف_العربي يدمر منصة في #صعدة قبل اطلاق #صاروخ باليستي باتجاه #السعودية مساء اليوم".