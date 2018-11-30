15 مليار دولار مقابل الدفاع الاخير لترامب عن الملك السعودي ونجله

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن السعودية ستشتري نظاما للدفاع الصاروخي من صنع شركة لوكهيد مارتن بقيمة 15 مليار دولار، وذلك بعد جهود مكثفة من جانب الحكومة الأمريكية لإنجاز الاتفاق شملت اتصالا شخصيا بين الرئيس دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان.
وتكشف هذه الصفقة عن الاسباب الحقيقية وراء ظهور ترامب مدافعا عن نظام سلمان ونجله المتهمان بارتكاب جرائم حرب في اليمن وقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت وزارة الخارجية إن مسؤولين سعوديين وأمريكيين وقعوا خطابات العرض والقبول يوم الاثنين فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة.
وسعت إدارة ترامب وشركات صناعة السلاح الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية لإنقاذ الاتفاقات الفعلية القليلة ضمن حزمة صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن صفقة نظام ثاد للدفاع الصاروخي كانت قيد النقاش منذ ديسمبر الماضي وإنها تمت الآن.
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