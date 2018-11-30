جابت الفرقة الموسيقية العسكرية التابعة لدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، ومعها فرق كشفية، يوم الخميس، عدد من شوارع محافظة مأرب، احتفالا بالذكرى الـ51 لعيد الاستقلال الوطني في الـ30 من نوفمبر 1967م .



وانطلقت الفرقة الموسيقية وهي ترفع علم البلاد وتعزف المقطوعات الغنائية والإنشادية الوطنية والفرائحية من شارع صنعاء مرورا بشارع صرواح ثم شارع الأربعين حتى جولة الجامعة والشارع العام وشارع 26 سبتمبر وشارع الحديقة.



ورسمت هذه التظاهرة الفرائحية البهجة والسرور على وجوه المواطنين في شوارع المحافظة، والذين عبروا عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي تعكس مدى التلاحم بين القوات المسلحة والامن في المواقف والمشاعر والإحزان والأفراح.



شكرا لقرائتكم خبر عن الفرقة الموسيقية للتوجيه المعنوي تجوب شوارع مأرب احتفالا بعيد الاستقلال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة شباب اليمن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي شباب اليمن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .