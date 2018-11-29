شكرا لقرائتكم خبر عن قناة إيرانية تنشر قبل قليل على شريطها العاجل صدمة جديدة للحوثيين .. شاهد ما جاء فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت قناة العالم الإخبارية التابعة للنظام الإيراني خبرا شكل صدمة للحوثيين في اليمن. وأكدت القناة الإيرانية أن شركة الأقمار الصناعية المستضيفة لقناة المسيرة الفضائية حجبت القناة على مدار النايل سات بعد ثلاثة أيام من حجب قناة المسيرة مباشر للمرة الثانية في أقل من شهر نتيجة ضغوط من قبل دول التحالف العربي.



شكرا لقرائتكم خبر عن قناة إيرانية تنشر قبل قليل على شريطها العاجل صدمة جديدة للحوثيين .. شاهد ما جاء فيه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .