شكرا لقرائتكم خبر عن مدير هيئة تنسيق الشؤن الانسانية يزور مخيمات النازحين بمديرية ذي السفال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زار مدير عام الهيئة الوطني

لادارة وتنسيق الشؤن الانسانية بمحافظة اب يتفقد مخيمات النازحين ومواقع تجمعات النازحين العشوائية من محافظة الحديدة ويطلع علي اعمال وانشطة المنظمات ويدشن صرف المساعدات الغذائية لشهر نوفمبر ويطلع علي اعمال اللجنة التنسيقية لاغاثة النازحين بمديرية ذي السفال

تفقدا يوم أمس لدكتور/ فيصل الخولاني

مدير عام مكتب الهيئة الوطنية لادارة وتنسيق الشؤن الانسانية

بزيارة تفقدية لمديرية ذي السفال للاطلاع علي احوال النازحين في التجمعات العشوائية والمخيمات ومتابعة انشطة المنظمات العاملة بالمديرية علي الواقع حيث قام بزيارة للمواقع المستهدفة من منظمة رعاية الاطفال التي تنفذها بالمديرية وقد اطلع علي ما قامت به المنظمة في التجمعات والمواقع العشوائية للنازحين من اعمال في مجال المياة والاصحاح البيئي وايضا توفير الامن الغذائي للنازحين الجدد من محافظة الحديدة والذي وصل عددهم 370 اسرة حيث اطلع علي احوال النازحين وتلمس احتياجاتهم وشكر منظمة رعاية الاطفال علي تعاونهم بسرعة الاستجابة لتلبية الاحتياجات الضرورية للنازحين الجدير بالذكر ان منظمة رعاية الاطفال لديها عده انشطة في مديرية ذي السفال حيث سبق وان استهدفت 421 اسرة فقيرة بقريتي الحوري وحذاذة بمساعدات نقدية قيمة غذاء لمدة 6 اشهر كما استهدفت 379 اسرة نازحة بمدينة القاعدة النازحين من موزع وتعز والحديدة ممن نزحوا خلال الفترة من يناير 2018 الي ابريل 2018م لمدة 6 اشهر بمساعدات نقدية مقابل غذاء وحاليا ستقوم المنظمة بالتمديد لتلك الاسر خلال الشهر القادم بالاضافة الي استهدافهم للنازحين من مدينة الحديدة خلال الفترة من يونيو 2018 الي اكتوبر 2018م ابتداء من شهر اكتوبر 2018م ولمدة 3 اشهر كمساعدات طارئة لعدد 370 اسرة بالاضافة لعمل حمامات وتوفير خزانات مياة وتوريد مياة للشرب لعدد 9 تجمعات ومواقع عشوائية للنازحين الذين يعيشون بالخيم كما اطلع ايضا علي الانشطة التي نفذتها

منظمة انترسوس

بتلك المواقع وتدخلات المنظمات الاخري

ومن جهة اخر دشن

الدكتور/ فيصل الخولاني صرف المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الاغذية العالمي بواسطة الشريك المنفذ مشروع التغذية المدرسية بمركز سبا بالقاعدة الخاص بفئة النازحين وكان في استقباله بالمركز

الاستاذ/ عبدالملك الشامي

رئيس لجنة الصرف المركزية بمديرية ذي السفال

والاستاذ /محمد ابولحوم

ممثل الهيئة الوطنية بالمديرية مشرف الصرف بمركز سباء

والاستاذ/ امين محمد قاسم رئيس قسم التغذية المدرسية بالمديرية والدكتور/ اديب العديني

نائب المدير التنفيذي باللجنة التنسيقية

مشرف الصرف بمجمع بلقيس والاستاذ /فهد احمد مدير المجمع رئيس لجنة الصرف المحلية

والاستاذ /كمال البجلي

عضو لجنة الصرف المركزية بمركز سبا حيث اطلاع علي الية الصرف وتخزين المواد ونوعيتها وقد ابدء اعجابه بالعمل والتنظيم و سلاله الصرف واستمع لمشاكل النازحين ووجه بمعالجتها وفقا الامكانيات المتاحة الجدير بالذكر ان مشروع التغذية المدرسية يقوم بصرف المساعدات شهريا لعدد 3000 اسرة نازحة موزعة في 3 مراكز في عزلتي خنوة ووادي ضبا وصرف 5883 اسرة فقيرة موزعه علي 32 مركز صرف بجميع عزل المديرية حصة الاسرة مكونة من 75 كيلوا جرام دقيق القمح و دبتين زيت عبوة الواحدة 5 ليتر واثنين ونصف كيلوا سكر و10 كيلوا بقوليات

وعلى نفس الصعيد زار

الدكتور/ فيصل الخولاني مدير عام الهيئة اللجنة التنسيقية لاغاثة النازحين واطلع علي سير العمل وتحديث بيانات النازحين والالية المتبعة لتحديث وادخال البيانات كما اطلع علي سير العمل بمركز المعلومات وعملية ادخال البيانات للنزول الميداني الثالث الذي تم في شهر اغسطس - سبتمبر 2018م وقد اجتمع بالكادر الاداري والفني بمكتب اللجنة التنسيقية وشكرهم علي دورهم العظيم في التخفيف من معانات الناس خصوصا في مثل هذه الاوضاع التي تمر بها البلاد كما حثهم علي المزيد من التقدم والتميز وان تجربتهم التي قاموا بها بجهودهم الطوعية ستعمم علي كل المديريات من جانبه شكر الاستاذ/ اديب الحاشدي ممثل الهيئة الوطنية المدير التنفيذي للجنة التنسيقية لاغاثة النازحين

الدكتور/ فيصل الخولاني علي زيارته وعلي كلمته التحفيزية وثقتة واشادته بالفريق معربا بان اللجنة التنسيقية ستستمر في خدمة المجتمع وستعمل علي تطوير وتحسين الاداء للوصول الي جميع المحتاجين للمساعده تحت اشراف الهيئة الوطنية لادارة وتنسيق الشؤن الانسانية والسلطة المحلية بالمديرية كما عبر المتطوعين عن شكرهم وامتنانهم

للدكتور/ فيصل الخولاني علي كلمته وثقته واشادته بعملهم هذا وقد وعد

الدكتور/ فيصل الخولاني بزيارة ثانية تكون خاصة باللجنة التنسيقية وفريق الهيئة الوطنية بالمديرية

رافقه اثناء الزيارات

ممثلي الهيئة الوطنية

الاستاذ/ اديب الحاشدي

والاستاذ /محمد ابولحوم

ومن منظمة رعاية الاطفال

الدكتور /رشاد مانع

والمهندس/ محمد شرف الدين ومن اللجنة التنسيقية الدكتور /اديب العديني