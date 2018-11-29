شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل: قرار مفاجئ بمنع دخول المواطنين اليمنيين إلى السعودية لأداء العمرة (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية عن ايقاف اصدار تأشيرات العمرة بشكل مؤقت , ابتداء من صباح اليوم الخميس .
وقالت مصادر في وزارة الأوقاف لمأرب برس أن الإيقاف جاء بسبب عدم التزام وكالات الحج والعمرة وشركات النقل بالتنسيق والتفويج بالشكل المطلوب مما تسبب في حدوث ازدحام وتكدس في المنافذ .
يشار إلى وزارة الأوقاف أصدرت أكثر من 90 الف تأشيرة منذ بداية الموسم حيث حصلت اليمن على الترتيب الرابع من حيث التنظيم والترتيب والالتزام.
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