شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل: قرار مفاجئ بمنع دخول المواطنين اليمنيين إلى السعودية لأداء العمرة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية عن ايقاف اصدار تأشيرات العمرة بشكل مؤقت , ابتداء من صباح اليوم الخميس .

وقالت مصادر في وزارة الأوقاف لمأرب برس أن الإيقاف جاء بسبب عدم التزام وكالات الحج والعمرة وشركات النقل بالتنسيق والتفويج بالشكل المطلوب مما تسبب في حدوث ازدحام وتكدس في المنافذ .

يشار إلى وزارة الأوقاف أصدرت أكثر من 90 الف تأشيرة منذ بداية الموسم حيث حصلت اليمن على الترتيب الرابع من حيث التنظيم والترتيب والالتزام.