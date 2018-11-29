محافظ المحويت يعلق على تسليم التحالف ساحل حضرموت لخفر السواحل اليمني

أشاد محافظ محافظة المحويت صالح سميع بالخطوة التي اقدم عليها التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتسليم سواحل حضرموت لمصلحة خفر السواحل اليمنية. وقال سميع في تغريدة رصدها الخليج 365 إن "تسليم سواحل وموانئ ومنافذ حضرموت من قيادة التحالف إلى وزارة الداخلية ممثلة بمصلحة خفر السواحل خطوة أخوية على الطريق الصحيح". وأضاف "لا شك أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات تشمل كافة السواحل والموانئ والمرافئ في كل اتجاهات الساحل ما تحرر منه - وهو الأعم الأغلب ، وما هو في طريقه للتحرير".

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