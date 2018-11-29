البحسني والسفير السعودي يدشنان المنحة السعودية لدعم كهرباء حضرموت

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الخنبشي وسفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا محمد ال جابر المنحة السعودية لدعم الكهرباء بمحافظة حضرموت خلال حفل أقيم بميناء المكلا عصر اليوم.

وتقدم محافظ حضرموت بشكره وتقديره للممكلة العربية السعودية عل تقديمها لهذه المنحة لحضرموت والتي تأتي في سياق اهتمام المملكة بحضرموت وبجميع المحافظات المحررة.

وأكد المحافظ البحسني على أن هذه المنحة ستساعد السلطة المحلية في المحافظة على تجاوز الأزمة التي يعانيها قطاع الكهرباء والتكلفة المالية الباهظة التي تتحملها لأجل توفير المشتقات وشراء الزيوت وقطع الغيار الخاصة بالمولدات.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الخنبشي بأن المنحة السعودية لدعم الكهرباء في المحافظات المحررة بلغت 60 مليون دولا شهريا، نصيب حضرموت منها 17 مليون دولار في الشهر الواحد، واليوم وصلت أولى شحنات هذه المنحة إلى حضرموت وباقي الشحنات من مازوت وديزل ستصل تباعا إلى ميناء المكلا.

بدوره اوضح السفير السعودي لدى بلادنا بأن الإدارة السعودية حريصة على إستمرار التيار الكهربائي في المحافظات المحررة لكونها شريان الحياة والمحركة الأساسي للإقتصاد، ومساعدة السلطات المحلية فيها على تجاوز الأزمات والصعوبات التي تواجههم، لافتا إلى أن مشروع المنحة السعودية لدعم الكهرباء دشن في عدن نهاية الشهر المنصرم وأن مدينة المكلا ستكون مركزا للمنحة وسيستقبل ميناؤها الشحنات وستوزع منها إلى باقي المحافظات.

وأشار السفير ال جابر إلى أن برنامج إعمار وتنمية اليمن قد بدأ عمله في عدد المحافظات بعد إعلان تدشينه من محافظة المهرة بحضور رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي.

حضر التدشين نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي ومدير عام المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن ومدير البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن عبدالهادي القحطاني وعدد الوكلاء والوكلاء المساعدون والشخصيات الإجتماعية والمسؤولين بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومنحة دعم الكهرباء.