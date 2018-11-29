البحسني يشهد حفل لتسليم المهام لقوات خفر السواحل اليمنية

شهد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم حفل تسليم مهام خفر السواحل لقوات خفر السواحل اليمينة بحضرموت بحضور نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي وسفير الولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر وسفير المملكة العربية السعودية محمد ال جابر.

وقال محافظ حضرموت في كلمة ألقاها خلال الفعالية بأن حضرموت ترحب بضيوفها الكبار الذين وصلوا إليها، وأن زيارتهم حدث نعتز به ونفتخر، مشيرا في كلمته إلى أن حضرموت أسهمت بشكل كبير في الحرب الدولية على الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية واستطاعت تقديم تجربة فريدة من خلال تأمين مناطقها من المخاطر الإرهابية عقب عمليات التحرير بعزيمة أبنائها وتضحياتهم ومساندة دول التحالف العربي خصوصا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المحافظ البحسني على أن الزوارق البحرية والمعدات التي تسلمتها قوات خفر السواحل ستساعد في مكافحة الإرهاب وستحد من التهريب عبر سواحل المحافظة الطويلة.

من جانبه قال ممثل القوات البحرية في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء صالح الغامدي، إنه تم تدريب وتأهيل 500 من منتسبي قوات مصلحة خفر السواحل من أبناء محافظة حضرموت، وأن المرحلة القادمة ستشهد تدريب المزيد.

وأشار إلى أن الخريجين تلقوا دورات تدريبية في عمليات صعود وتفتيش السفن المشتبه بها ومكافحة جرائم القرصنة البحرية من قبل التحالف العربي، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن خفر السواحل اليمنية عضو مشارك في تحالف القوات البحرية الدولية المشتركة.

وأكد اللواء الغامدي أنه تم تسليم قوات خفر السواحل اليمنية 37 زورقًا مجهزة بالأسلحة وأجهزة الاتصالات والرادارات المطورة، لحراسة سواحل محافظة حضرموت الممتدة على طول 350 كم والتي يوجد فيها سبعة موانئ رئيسية إضافة إلى عشرات المرافئ الصغيرة.

من جانبه قال رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن خالد القملي، إن تنفيذ المهام لخفر السواحل في محافظة حضرموت ستتم بالتنسيق والتعاون المشترك مع قيادة السلطة المحلية.

وأوضح أن قطاع خفر السواحل في البحر العربي، يضم أربع محافظات هي حضرموت والمهرة وشبوه وسقطرى، ويقع مركز قيادة القطاع في مدينة المكلا، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية والإمارات على أن ينشأ القطاع على مراحل متتالية حيث دشنت المرحلة الأولى في أغسطس الماضي بمحافظة المهرة وتلتها محافظة حضرموت حتى استكمال كامل المشروع.

بدوره قال قائد القوات المشتركة 291 إن احتفالية اليوم تأتي لاستكمال جاهزية وتدريب قوات خفر السواحل وحمايتها بعد أن تلقى منتسبوها دوريات بحرية، لتأمين الموانئ، ومراقبة عمليات الصيد والتدخل السريع وتسيير عمليات استطلاع ومكافحة التسلل وتفتيش السفن وتأمين دخولها إلى ميناء المكلا وحماية عمليات تصدير النفط.

تخلل حفل التسليم الذي حضره قائد قوات حرس الحدود اليمنية اللواء الركن عبدالله أبو حاتم وعدد من القادة العسكريين ووكلاء المحافظة، عرضا لفرضيات أمنية لاستيقاف زوارق معادية، وعرض عكسري لوحدات رمزية من قوات خفر السواحل عكس فيها المتخرجون مهاراتهم التي اكتسبوها في الدورات المتخصصة لتأمين السواحل اليمنية.