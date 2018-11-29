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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الخميس، الموافق 29 نوفمبر 2018م، وهي كالتالي: 

 المجلس الانتقالي ينعي المناضلة الجنوبية البارزة زهراء صالح

https://www.alyamanalaraby.com/341888

 لماذا إختارت الإمارات 30 نوفمبر لإحياء ذكرى شهدائها ؟!

https://www.alyamanalaraby.com/341889

 صحفيون وسياسيون يكتبون عن "يوم الشهيد الإماراتي" .. رصد خاص

https://www.alyamanalaraby.com/341891

 'الخليج 365' ينشر أقرب الإحتمالات لبشارتي محافظ حضرموت

https://www.alyamanalaraby.com/341893

 صحفي يمني: الوثيقة المنسوبة للبنك المركزي حول العملة مزيفة

https://www.alyamanalaraby.com/341895

 المجلس الإنتقالي الجنوبي ينظم عرضاً عسكرياً مهيباً بذكرى الإستقلال والشهيد الإماراتي (صور)

https://www.alyamanalaraby.com/341900

 ورشة عمل تدريبية لطلاب الهندسة الالكترونية والاتصالات بكلية الهندسة والبترول بجامعة حضرموت في مجال ( أنظمة الطاقة الشمسية ) بالمكلا

https://www.alyamanalaraby.com/341903

 الكثيري يدشن أولى رحلات الطائرة الحديثة A320 سقطرى (صور)

https://www.alyamanalaraby.com/341905

 شبوة احتفالات جماهيرية واسعة بمناسبة عيد الاستقلال

https://www.alyamanalaraby.com/341906

 شركة النفط تستعد لافتتاح عدد من محطات الوقود في عدن

https://www.alyamanalaraby.com/341907

 خرق حوثي جديد بصاروخ باليستي في الساحل الغربي

https://www.alyamanalaraby.com/341908

 'الخليج 365' ينشر تفاصيل حفل الذكرى الـ51 ليوم الإستقلال بالمكلا (صور)

https://www.alyamanalaraby.com/341914

 وكيل الأمم المتحدة يلتقي رئيس المجلس السياسي للميليشيات في صنعاء

https://www.alyamanalaraby.com/341915

 المقاومة الوطنية تحذر من حسابات مشبوهة في تويتر

https://www.alyamanalaraby.com/341917

 الغداء العالمي يبدأ توزيع مساعدات غذائية في العاصمة صنعاء

https://www.alyamanalaraby.com/341920

 تعرف على أخر سعر للدولار والسعودي اليوم في صنعاء

https://www.alyamanalaraby.com/341866

 وزير الثقافة : اصبح واضحاً للجميع أهمية القضاء على إنقلاب الميليشيات

https://www.alyamanalaraby.com/341875

 بالصور.. باحث يكتشف مغارات وكهوف وأثار في هضبة حضرموت

https://www.alyamanalaraby.com/341877

 العكبري : إنقلاب الحوثي كان له نتائج كارثية على شبكات الإتصالات

https://www.alyamanalaraby.com/341879

 هبوط طفيف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية والبنك سيصدر تعميم بالسعر الرسمي

https://www.alyamanalaraby.com/341886

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