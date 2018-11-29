أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الخميس، الموافق 29 نوفمبر 2018م، وهي كالتالي: المجلس الانتقالي ينعي المناضلة الجنوبية البارزة زهراء صالح https://www.alyamanalaraby.com/341888 لماذا إختارت الإمارات 30 نوفمبر لإحياء ذكرى شهدائها ؟! https://www.alyamanalaraby.com/341889 صحفيون وسياسيون يكتبون عن "يوم الشهيد الإماراتي" .. رصد خاص https://www.alyamanalaraby.com/341891 'الخليج 365' ينشر أقرب الإحتمالات لبشارتي محافظ حضرموت https://www.alyamanalaraby.com/341893 صحفي يمني: الوثيقة المنسوبة للبنك المركزي حول العملة مزيفة https://www.alyamanalaraby.com/341895 المجلس الإنتقالي الجنوبي ينظم عرضاً عسكرياً مهيباً بذكرى الإستقلال والشهيد الإماراتي (صور) https://www.alyamanalaraby.com/341900 ورشة عمل تدريبية لطلاب الهندسة الالكترونية والاتصالات بكلية الهندسة والبترول بجامعة حضرموت في مجال ( أنظمة الطاقة الشمسية ) بالمكلا https://www.alyamanalaraby.com/341903 الكثيري يدشن أولى رحلات الطائرة الحديثة A320 سقطرى (صور) https://www.alyamanalaraby.com/341905 شبوة احتفالات جماهيرية واسعة بمناسبة عيد الاستقلال https://www.alyamanalaraby.com/341906 شركة النفط تستعد لافتتاح عدد من محطات الوقود في عدن https://www.alyamanalaraby.com/341907 خرق حوثي جديد بصاروخ باليستي في الساحل الغربي https://www.alyamanalaraby.com/341908 'الخليج 365' ينشر تفاصيل حفل الذكرى الـ51 ليوم الإستقلال بالمكلا (صور) https://www.alyamanalaraby.com/341914 وكيل الأمم المتحدة يلتقي رئيس المجلس السياسي للميليشيات في صنعاء https://www.alyamanalaraby.com/341915 المقاومة الوطنية تحذر من حسابات مشبوهة في تويتر https://www.alyamanalaraby.com/341917 الغداء العالمي يبدأ توزيع مساعدات غذائية في العاصمة صنعاء https://www.alyamanalaraby.com/341920 تعرف على أخر سعر للدولار والسعودي اليوم في صنعاء https://www.alyamanalaraby.com/341866 وزير الثقافة : اصبح واضحاً للجميع أهمية القضاء على إنقلاب الميليشيات https://www.alyamanalaraby.com/341875 بالصور.. باحث يكتشف مغارات وكهوف وأثار في هضبة حضرموت https://www.alyamanalaraby.com/341877 العكبري : إنقلاب الحوثي كان له نتائج كارثية على شبكات الإتصالات https://www.alyamanalaraby.com/341879 هبوط طفيف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية والبنك سيصدر تعميم بالسعر الرسمي https://www.alyamanalaraby.com/341886

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