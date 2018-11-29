أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الخميس، الموافق 29 نوفمبر 2018م، وهي كالتالي:
المجلس الانتقالي ينعي المناضلة الجنوبية البارزة زهراء صالح
https://www.alyamanalaraby.com/341888
لماذا إختارت الإمارات 30 نوفمبر لإحياء ذكرى شهدائها ؟!
https://www.alyamanalaraby.com/341889
صحفيون وسياسيون يكتبون عن "يوم الشهيد الإماراتي" .. رصد خاص
https://www.alyamanalaraby.com/341891
'الخليج 365' ينشر أقرب الإحتمالات لبشارتي محافظ حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/341893
صحفي يمني: الوثيقة المنسوبة للبنك المركزي حول العملة مزيفة
https://www.alyamanalaraby.com/341895
المجلس الإنتقالي الجنوبي ينظم عرضاً عسكرياً مهيباً بذكرى الإستقلال والشهيد الإماراتي (صور)
https://www.alyamanalaraby.com/341900
ورشة عمل تدريبية لطلاب الهندسة الالكترونية والاتصالات بكلية الهندسة والبترول بجامعة حضرموت في مجال ( أنظمة الطاقة الشمسية ) بالمكلا
https://www.alyamanalaraby.com/341903
الكثيري يدشن أولى رحلات الطائرة الحديثة A320 سقطرى (صور)
https://www.alyamanalaraby.com/341905
شبوة احتفالات جماهيرية واسعة بمناسبة عيد الاستقلال
https://www.alyamanalaraby.com/341906
شركة النفط تستعد لافتتاح عدد من محطات الوقود في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/341907
خرق حوثي جديد بصاروخ باليستي في الساحل الغربي
https://www.alyamanalaraby.com/341908
'الخليج 365' ينشر تفاصيل حفل الذكرى الـ51 ليوم الإستقلال بالمكلا (صور)
https://www.alyamanalaraby.com/341914
وكيل الأمم المتحدة يلتقي رئيس المجلس السياسي للميليشيات في صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/341915
المقاومة الوطنية تحذر من حسابات مشبوهة في تويتر
https://www.alyamanalaraby.com/341917
الغداء العالمي يبدأ توزيع مساعدات غذائية في العاصمة صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/341920
تعرف على أخر سعر للدولار والسعودي اليوم في صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/341866
وزير الثقافة : اصبح واضحاً للجميع أهمية القضاء على إنقلاب الميليشيات
https://www.alyamanalaraby.com/341875
بالصور.. باحث يكتشف مغارات وكهوف وأثار في هضبة حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/341877
العكبري : إنقلاب الحوثي كان له نتائج كارثية على شبكات الإتصالات
https://www.alyamanalaraby.com/341879
هبوط طفيف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية والبنك سيصدر تعميم بالسعر الرسمي
https://www.alyamanalaraby.com/341886
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