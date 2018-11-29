مصادر تكشف سبب عودة إنهيار الريال اليمني واسعار الصرف حتى هذه الساعة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء :

عاود الريال اليمني الانهيار مجددا امام العملات الأجنبية بعد تعافيه خلال الاسابيع القليلة الماضية.

وكانت اسعار الصرف انخفضت من 800 ريال للدولار حتى وصل صباح اليوم الى نحو 360 ريالا، لكنه سرعان ما عاود الارتفاع من جديد، حيث وصل مساء اليوم سعر الدولار ما بين 400 – 500 ريال.

فيما ترواح سعر الريال السعودي بين 105 – 132 ريال يمني.

مصادر مصرفيه أكدت لـ” الخليج 365 ” أن السبب الحقيقي وراء ارتفاع اسعار الصرف من جديد تعود الى عدد من الاجراءات التي اتخذتها حكومة الفار الهادي ، حيث شرع البنك المركزي اليمني بعدن الى تهديد الصرافين بالسجن في حال استمروا ببيع الدولار او شراءه بأقل من 400 دولار.

واشارت المصادر الى أن محافظ البنك المركزي بعدن محمد زمام، المعين من الفار هادي قد وجه اليوم الخميس برفع سعر الريال اليمني مقابل الدولار الى (450) ريالاً للدولار و (120) ريالاً للريال السعودي”.

وتكشف صدور مثل هذه التوجيهات التي اوردتها وسائل اعلامية تابعة لحكومة الفار، عن حالة الارتباك والامتعاض التي تعيشها حكومة الفار نتيجة تراجع اسعار الصرف وتعافي الريال اليمني، لا سيما وان اعضاء حكومة هادي يتقاضون رواتبهم بالدولار وهو ما يضعف من قيمة المبالغ التي يتلقونها عند هبوط اسعار الدولار.